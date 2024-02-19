«Вершина художественного творчества»: в России начались съёмки фильма «Письмо Деду Морозу»

В Подмосковье начались съёмки новогоднего блокбастера «Письмо Деду Морозу» с участием Ивана Охлобыстина, Антона Филипенко и Кристины Асмус. Режиссёром ленты выступает Кирилл Кузин. В центре сюжета — история юриста Петра Безуглова. Его день расписан по минутам, и в этом расписании нет места чудесам и фантазиям — там только правила, которым он следует неукоснительно. Однажды сын Петра находит его детские письма, адресованные Деду Морозу, и опускает их в новогодний почтовый ящик. А утром все давно забытые желания Петра начинают сбываться. Но среди них есть и такие, которые могут привести к трагичному исходу — причём не только для самого героя и его семьи, но и для всего мира.

В Подмосковье проходят съёмки новогоднего блокбастера «Письмо Деду Морозу» с участием Ивана Охлобыстина («Интерны», «Временные трудности», «Холоп 2») Антона Филипенко («Беспринципные», «Проект «Анна Николаевна», «Неличная жизнь») и Кристины Асмус («Своя война. Шторм в пустыне», «Ёлки», «Текст»). Кроме того, в картине исполнит роль Екатерина Темнова («Огонь», «Волк», «Манюня»). Помимо персонажей, сыгранных актёрами, в ленте появятся фэнтезийные герои.

«Большая новогодняя история»

Ещё в ходе очной защиты в Фонде кино продюсер картины Лика Бланк выразила надежду, что «большая новогодняя история станет культурным кодом».

«Возвращение к своим детским мечтам — это, по сути, возвращение к самому себе. И в этом процессе зачастую происходит множество очень забавных и трогательных моментов, — приводит слова Бланк пресс-служба Продюсерского центра Киностудии имени М. Горького. — Сюжет фильма мало кого сможет оставить равнодушным: в нём есть место и ностальгии, и приключениям, и глубоким переживаниям, и, конечно же, юмору».

Сценарий Венера и Игорь Чернышёвы писали порядка двух лет. В качестве референсов они использовали такие ленты, как «Ночь в музее», «Оз: Великий и ужасный», «Охотники за привидениями», «Ужастики» и «Невероятная жизнь Уолтера Митти». Однако картина будет снята в русской сказочной стилистике.

Режиссёром стал Кирилл Кузин, ранее работавший над такими проектами, как «Лондонград. Знай наших», «Сергий против нечисти», «Диагноз «Везучая». Подготовительный период к производству у постановщика занял полтора года.

В беседе с RT Кузин сказал, что фантастическая история, основанная на новогодней тематике, актуальна для всех стран. По словам кинематографиста, его привлекла масштабность проекта, который соответствует уровню всемирной индустрии развлечений.

По словам режиссёра, картина рассчитана как на детей, так и на взрослых, когда-то с нежностью и надеждой писавших письма Деду Морозу.

«Мы посмотрели определённое количество архивных писем — они все были написаны не про партию и Ленина и не про материальные ценности, а про такие вещи, о которых современные дети уже не задумываются. Жизнь была другой», — сказал он.

Кадр со съёмок фильма «Письмо Деду Морозу»

© Киностудия им. Горького

Главный герой ленты Пётр Безуглов не верит в чудеса. По профессии он юрист, и вся его жизнь состоит из неизменных правил, которых он тщательно придерживается. Однажды его сын Ваня находит детские письма отца Деду Морозу и опускает их в новогодний почтовый ящик. Наутро давно забытые желания Петра начинают исполняться одно за другим. Но среди них есть и такие, которые несут угрозу не только самому герою и его семье, но и всему миру.

Герои и актёры

В первый съёмочный день в Подмосковье кинематографисты работали над сценами в доме отца Петра — Павла Павловича. Его играет Иван Охлобыстин.

«(Сцены. — RT) в доме Пал Палыча, которого играет Иван Иванович, — это начало фильма. Здесь происходят события, предвосхищающие историю, которая приключится с героями», — рассказал постановщик.

По словам Охлобыстина, «сказка — это вершина художественного творчества», поэтому над участием в картине он долго не думал. К тому же артист много лет играл Деда Мороза в больницах, когда разносил подарки детям, радовал их и отвлекал, а также утешал их родителей.

Своего героя актёр назвал скверным человеком.

«Мой герой — активный, скверный и вредный старикашка, так что я синхронизирован со своей ролью. Я тоже вредный старикашка, но по настроению, — рассказал артист RT. — Он скрипит как оцинкованное ведро. Любит внуков, не доверяет сыну, потому что ему кажется, что тот всё делает не так, и уверен, что он сделает лучше всех».

Как отметил актёр, несмотря на то что в своей фильмографии он в основном исполнял роли антагонистов, такого персонажа, как в ленте «Письмо Деду Морозу», он играет впервые.

«Я всегда то маньяков каких-то играл, то всяких инфернальных перцев. В жизни я не такой. Я сангвиник, спокойный, не склонен к меланхолии, люблю озвучивать мультики и вообще сказки люблю, — рассказал Охлобыстин. — У нас не много новогодних фильмов, поэтому лишним не будет. У меня и образ подходит».

Кадр со съёмок фильма «Письмо Деду Морозу»

© Киностудия им. Горького

Екатерина Темнова играет внучку Павла Павловича. Как рассказала RT артистка, об участии в таком проекте можно только мечтать.

«Эта история — настоящие новогодние приключения с волшебством, с юмором и с добрым концом. Проект — просто мечта, — отметила Темнова. — Моя героиня — современная девочка-подросток, блогер, она не расстаётся с телефоном, у неё богатый словарный запас. Она очень хорошо танцует и мечтает о сцене. Она яркая и дерзкая».

Как призналась актриса, её экранный образ получился необычным и вполне соответствующим современным тенденциям: она появится в картине с розовыми и зелёными прядями в русых волосах.

«Образ придумали талантливые художники-гримёры. Хотелось сделать его необычным, не как у всех, чтобы он запомнился. Процесс преображения занял целый день. Но оно того стоило, это потрясающий образ», — отметила Темнова.

Между тем актриса рассказала, что сама верит в чудеса и часто сталкивается с ними в жизни.

«Я снимаюсь в этом добром кино — разве это не чудо?» — добавила она.

Кадр со съёмок фильма «Письмо Деду Морозу»

© Киностудия им. Горького

Петра Безуглова играет Антон Филипенко. В беседе с RT артист рассказал, что в раннем детстве Новый год был его любимым праздником. Потом он перестал верить в Деда Мороза и старался загадывать желания, которые совпадали бы с возможностями родителей. В студенческие годы Филипенко часто сам подрабатывал сказочным волшебником.

Отношения его героя с экранным отцом нельзя назвать тёплыми, но у артистов на площадке сразу возникла взаимосвязь.

«Мы пока органично привыкаем друг к другу, не лезем в личное пространство, уважительно друг к другу относимся, не опаздываем на репетиции. На читках мы поймали некую волну», — рассказал Филипенко.

Как отметил актёр, творческая команда в целом сложилась удачная. По его словам, режиссёр Кирилл Кузин приветствует импровизации и всегда готов выслушать предложения артистов.

«Мы свободны в своих образах», — подчеркнул актёр.

Новогодний экшен и чудеса

Как рассказал Кирилл Кузин, герои отправятся в большое и увлекательное путешествие через полстраны за один день (как будто бы) и попадут в различные волшебные истории. Он выразил уверенность, что приключения героев удивят зрителей, а места, где они окажутся, — подарят эстетическое наслаждение и будут «радовать глаз».

В одном из эпизодов герой Охлобыстина летает на воздушном шаре. Сам актёр признался, что «до смерти боится» аэростатов, но если это требуется для роли, то он всегда готов. Впрочем, на съёмках ему не придётся совершать настоящий полёт, поскольку кинематографисты используют технологию, аналогичную той, что применялась при работе над фильмом Алексея Германа — младшего «Воздух»: создадут реальный макет воздушного шара на фоне LED-экранов, на которые будут проецировать изображение, совмещённое с графикой.

Кадр со съёмок фильма «Письмо Деду Морозу»

© Киностудия им. Горького

За оживление вымышленных персонажей отвечает студия Magic Factory Animation. Среди проектов компании — «Чинк: хвостатый детектив» и «Тайны медовой долины».

Компьютерная графика также будет использоваться в экшен-сценах. Снимать динамичные эпизоды в основном планируют на площадке кинопарка «Москино» с помощью хромакея.

Помимо Подмосковья, съёмки пройдут в Москве, Выборге, Петербурге, Карелии и, возможно, в Угличе (это зависит от погоды). Всего планируется 45 съёмочных дней. В российский прокат фильм выйдет в 2025 году.