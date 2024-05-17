Непомнящий — о поражении в матче за шахматную корону: пустил скупую мужскую слезу

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вспомнил поражение от китайца Дин Лижэня в матче за шахматную корону.

«Было очень больно! Сходил лишь туда, куда идти было обязательно: как участник матча на встречу с Токаевым, президентом Казахстана. Ещё на церемонию закрытия. До вылета оставалось около суток. Я просто сидел в гостиничном номере. Немножко... Пустил скупую мужскую слезу. Или не очень скупую. Да все вокруг были подавлены», — цитирует Непомнящего «Спорт-Экспресс».

В 2023 году в матче за мировую корону в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил Яна Непомнящего на тай-брейке со счётом 2,5:1,5. Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.

Ранее Непомнящий высказался о своём выступлении на Турнире претендентов в Торонто (Канада).