Непомнящий — о выступлении на Турнире претендентов: я сделал всё, что мог
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«Конечно, я разочарован. Но стараюсь смотреть объективно. Многое у меня не складывалось в чисто шахматном плане. В то же время я скорее перебрал очков, чем недобрал. Любой турнир — это череда обстоятельств. Точно могу сказать — я сделал всё, что мог. Есть же ещё и случайности», — цитирует Непомнящего «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Непомнящий не сумел третий раз подряд выиграть Турнир претендентов.
В последней партии россиянин встречался с представителем США Фабиано Каруаной и играл чёрными фигурами. Счёт противостояния — 1/2:1/2.
Таким образом, Непомнящий поделил второе место с Каруаной и Хикару Накамурой (США) с 8,5 балла, а победителем соревнований стал 17-летний Гукеш Доммараджу из Индии (9). Ему предстоит матч за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.
Ранее сообщалось, что Непомнящий и Карлсен выступят за одну команду на ЧМ по рапиду и блицу.