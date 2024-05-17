Непомнящий — о выступлении на Турнире претендентов: я сделал всё, что мог

Российский шахматист Ян Непомнящий высказался о своём выступлении на Турнире претендентов в Торонто (Канада).

«Конечно, я разочарован. Но стараюсь смотреть объективно. Многое у меня не складывалось в чисто шахматном плане. В то же время я скорее перебрал очков, чем недобрал. Любой турнир — это череда обстоятельств. Точно могу сказать — я сделал всё, что мог. Есть же ещё и случайности», — цитирует Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Непомнящий не сумел третий раз подряд выиграть Турнир претендентов.

В последней партии россиянин встречался с представителем США Фабиано Каруаной и играл чёрными фигурами. Счёт противостояния — 1/2:1/2.

Таким образом, Непомнящий поделил второе место с Каруаной и Хикару Накамурой (США) с 8,5 балла, а победителем соревнований стал 17-летний Гукеш Доммараджу из Индии (9). Ему предстоит матч за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

Ранее сообщалось, что Непомнящий и Карлсен выступят за одну команду на ЧМ по рапиду и блицу.