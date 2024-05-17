ФСБ: в Карачаево-Черкесии уничтожен террорист, прятавшийся в ауле Адиль-Халк

В Карачаево-Черкесии во время перестрелки уничтожен боевик международной террористической организации, мужчина прятался в ауле Адиль-Халк Ногайского района, сообщает ФСБ России.

Злоумышленник — гражданин России 1998 года рождения. Он планировал нападение на сотрудников республиканских правоохранительных структур, говорится в заявлении спецслужбы.

«При задержании террорист оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём. Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено», — отмечает ФСБ.

Ранее пятеро боевиков были уничтожены при нападении на наряд дорожно-патрульной службы в Карачаево-Черкесии. В ходе столкновения погибли двое сотрудников полиции, четверо пострадали.