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Президент ЮАР не поедет на конференцию по Украине в Швейцарии

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса не поедет на конференцию по Украине, которая пройдёт в Швейцарии летом.
Президент ЮАР не поедет на конференцию по Украине в Швейцарии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил ТАСС официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

«Нет, он туда не поедет из-за конституционных процессов, которые будут проходить у нас в стране после президентских выборов», — сказал Магвенья.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва тоже не планирует посещать мероприятие. Россия также ни в каком формате не будет участвовать в конференции.

Швейцария проведёт конференцию 15 и 16 июня, мероприятие состоится рядом с городом Люцерн. Как подчеркнули в Москве, так называемая формула Владимира Зеленского настолько оторвана от реальности, что любая «сходка», на которой обсуждаются подобные инициативы, в лучшем случае станет пустой тратой времени.

В МИД Швейцарии при этом сообщили, что на конференции планируется обсудить не только «план Зеленского».

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