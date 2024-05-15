Небензя напомнил другим странам, что «формула Зеленского» оторвана от реальности

Так называемая формула Владимира Зеленского настолько оторвана от реальности, что любая «сходка», на которой обсуждаются подобные инициативы, в лучшем случае станет пустой тратой времени. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«В худшем же вы станете соучастниками усилий по продлению агонии киевского режима, а ценой за это станут десятки, если не сотни тысяч жизней простых украинцев, которых против их воли и против интересов их страны бросают в бессмысленную мясорубку», — заявил дипломат, обратившись к «коллегам из развивающихся стран». Его слова приводит РИА Новости.

15 и 16 июня Швейцария проведёт «мирную конференцию по Украине» рядом с Люцерном.

Российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине.