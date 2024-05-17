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Собянин рассказал о мерах поддержки предпринимательства в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах стимулирования столичного предпринимательства в рамках стратегии развития бизнеса и поддержки инноваций до 2030 года.
Собянин рассказал о мерах поддержки предпринимательства в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра на его персональном сайте.

Мэр назвал предпринимательство важнейшим драйвером столичной экономики и отметил его роль в обеспечении технологического суверенитета. Поэтому, по его словам, правительство должно поддерживать производителей, развивать инфраструктуру высокотехнологичного предпринимательства, создавать условия для привлечения инвестиций в проекты и продвигать бренд «сделано в Москве».

Собянин напомнил, что несколько лет назад в городе запустили программу грантов для бизнеса на компенсацию части расходов на патентование в России и за рубежом.

В настоящее время запущен эксперимент по кредитованию под залог интеллектуальной собственности. А финансирование в технологические проекты привлекают с помощью венчурных инвестиций или частных инвесторов. Для развития рынка финансирования технологического сектора размер столичного Фонда развития венчурного инвестирования решено было увеличить до 2 млрд рублей, добавил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что московские производители высокотехнологичной продукции нарастили объёмы выпуска в январе-марте текущего года почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

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