RT в Telegram
Подпишись

ТАСС: ВСУ покинули большую часть позиций в Нетайлове под Авдеевкой

Короткая ссылка
В силовых структурах Донецкой Народной Республики рассказали, что украинские военнослужащие покинули большую часть позиций в Нетайлове под Авдеевкой.
ТАСС: ВСУ покинули большую часть позиций в Нетайлове под Авдеевкой
  • AP

Об этом сообщает ТАСС. 

По словам собеседника агентства, в Нетайлове находились подразделения нескольких бригад ВСУ. 

«Было много мобилизованных штурмовиков, местами видно, что совсем опыта нет. Поэтапно уходили с позиций — кто-то быстрее, кто-то сопротивлялся. В итоге с большей части позиций ушли, местами спасаясь бегством», — отметили в силовых структурах ДНР.

Там также подчеркнули, что попытки украинской стороны перебросить резервы оказались безрезультатными.

Ранее отставной французский генерал Николя Ришу рассказал, что наступление России в Харьковской области вынуждает Киев перебрасывать подразделения из-под Авдеевки и Артёмовска на защиту Харькова.

Кроме того, сообщалось, что во всех бригадах ВСУ не хватает 40% личного состава

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить