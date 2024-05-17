ТАСС: ВСУ покинули большую часть позиций в Нетайлове под Авдеевкой

В силовых структурах Донецкой Народной Республики рассказали, что украинские военнослужащие покинули большую часть позиций в Нетайлове под Авдеевкой.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, в Нетайлове находились подразделения нескольких бригад ВСУ.

«Было много мобилизованных штурмовиков, местами видно, что совсем опыта нет. Поэтапно уходили с позиций — кто-то быстрее, кто-то сопротивлялся. В итоге с большей части позиций ушли, местами спасаясь бегством», — отметили в силовых структурах ДНР.

Там также подчеркнули, что попытки украинской стороны перебросить резервы оказались безрезультатными.

Ранее отставной французский генерал Николя Ришу рассказал, что наступление России в Харьковской области вынуждает Киев перебрасывать подразделения из-под Авдеевки и Артёмовска на защиту Харькова.

Кроме того, сообщалось, что во всех бригадах ВСУ не хватает 40% личного состава.