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Генерал Ришу: ВСУ вынуждены перебрасывать войска из-под Авдеевки к Харькову

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Наступление России в Харьковской области вынуждает украинское командование перебрасывать подразделения из-под Авдеевки и Артёмовска на защиту Харькова.

Об этом в интервью телеканалу LCI рассказал бывший командующий 7-й танковой бригадой ВС Франции отставной генерал Николя Ришу.

«По-видимому, приходится отводить войска из горячих точек — из Артёмовска и Авдеевки — и отправлять их на север. Это ослабляет южный фронт», — сказал он.

Ранее ВСУ перебросили элитных штурмовиков на Харьковское направление из-под Часова Яра.

Также сообщалось, что ВСУ при отступлении из Харьковской области минируют дома мирных жителей.

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