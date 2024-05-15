Подразделения ВСУ, отступая из населённых пунктов Харьковской области, активно минируют местность, устанавливая мины производства стран НАТО.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Минирование производится в местах, где могут пострадать мирные граждане. Зафиксированы случаи минирования частных домостроений и подвальных помещений, в которых от обстрелов укрывались люди», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что, отступая в Харьковской области, ВСУ обстреливают мирных жителей.

Также стало известно, что ВСУ при отступлении планировали произвести подрыв заминированной дамбы на севере Харьковской области, инженеры совместно со штурмовиками группировки «Север» ВС России произвели разминирование после штурма населённого пункта Пыльная.