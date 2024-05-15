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РИА Новости: отступая в Харьковской области, ВСУ обстреливают мирных жителей

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Артиллерия ВСУ сразу после отступления со своих позиций наносит артудары по мирному населению в оставленных ими населённых пунктах Харьковской области.

Об этом рассказал штурмовик группировки войск «Север» с позывным Вин, передаёт РИА Новости.

«Им безразлично, они как животные, можно сказать так. Им без разницы, кого уничтожать: бабушки, дедушки, дети — без разницы», — сказал военный.

Ранее в RT рассказали, в чём особенность харьковской операции группировки «Север».

Также глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что обстановка, в которой оказались ВСУ в Харьковской области, становится критической

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