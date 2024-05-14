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RT рассказывает, в чём особенность харьковской операции группировки «Север»

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Харьковская группировка российской армии применяет как стандартные, так и нетипичные тактические решения на поле боя, пишет RT.

«Во-первых, о практически полном отказе от движения по низменностям в Харьковской области и наращивании активных действий только с господствующих высот. Такой подход позволил «северным» максимально взвинтить темп и заставить командование ВСУ совершать ошибки, в том числе логистические, из-за которых большое количество подкреплений Киева вскрывается и уничтожается на марше, не успевая вступить в бой», — говорится в материале.

Отмечается, что, во-вторых, пехоту и танки прикрывает большая артиллерийская группировка из дальнобойной реактивной и ствольной артиллерии.

«Внушительное количество техники позволяет поражать цели на глубину обороны до 50 км, а само поражение происходит практически в режиме реального времени. Это означает, что разведывательно-ударный контур российских войск заработал в полную силу и теперь используется на максимум боевых возможностей», — говорится в материале.

Как уточняется, тактическая обстановка вскоре может существенно измениться.

«Волчанск и Липцы имеют все шансы стать своеобразными точками принятия решений», — пишет RT.

Ранее «Военная хроника» сообщила, что ВС России взяли часть трассы Харьков — Липцы под огневой контроль.

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