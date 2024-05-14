NYT: Буданов назвал критической для ВСУ ситуацию в Харьковской области
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«Ситуация (в Харьковской области. — RT) на грани», — цитирует Буданова газета.
Глава украинской военной разведки добавил, что «каждый час эта ситуация приближается к критической».
По его словам, Киев пытается переправить в Харьковскую область подразделения с других участков фронта, но все силы либо уже задействованы в этом направлении, либо находятся в Часовом Яру.
«Я использовал всё, что у нас есть. К сожалению, у нас больше нет никого в резерве», — сказал Буданов.
Ранее киевский режим признал, что положение украинской стороны на Харьковском направлении является тяжёлым.