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NYT: Буданов назвал критической для ВСУ ситуацию в Харьковской области

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Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что обстановка, в которой оказались ВСУ в Харьковской области, становится критической. Его слова приводит газета The New York Times.
NYT: Буданов назвал критической для ВСУ ситуацию в Харьковской области
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

«Ситуация (в Харьковской области. — RT) на грани», — цитирует Буданова газета. 

Глава украинской военной разведки добавил, что «каждый час эта ситуация приближается к критической».

По его словам, Киев пытается переправить в Харьковскую область подразделения с других участков фронта, но все силы либо уже задействованы в этом направлении, либо находятся в Часовом Яру.

«Я использовал всё, что у нас есть. К сожалению, у нас больше нет никого в резерве», — сказал Буданов. 

Ранее киевский режим признал, что положение украинской стороны на Харьковском направлении является тяжёлым.

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