Зеленский и Сырский заявили о сложной ситуации в Харьковской области

Киевский режим признаёт, что ситуация на Харьковском направлении является тяжёлой.

Об этом свидетельствует опубликованное Владимиром Зеленским видеообращение.

В ролике Зеленский, ссылаясь на доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, говорит о том, что ситуация в Харьковской области — «одна из самых горячих». Именно на Харьковское направление украинское командование вынуждено в данный момент перебрасывать свои резервы.

Ранее власти Харьковской области заявили о продвижении ВС России в районе Волчанска.