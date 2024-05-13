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Власти Харьковской области заявили о продвижении ВС России в районе Волчанска

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В районе Волчанска в Харьковской области ведутся сложные бои, украинские военные находятся «под плотным огнём», заявил депутат Харьковского облсовета Алексей Скорик.

По словам депутата, которые приводит «СТРАНА.ua», у бойцов группировки ВС России «есть продвижение»: город «начинают окружать с одной стороны».

«Идут очень сложные позиционные бои», — сказал Скорик.

Как отмечает «Военная хроника», в данный момент вокруг Волчанска «активно выносятся тылы, ПВД и все возможные объекты ВСУ, на которые гарнизон города мог опереться для обороны».

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что оперативная обстановка на Харьковском направлении остаётся сложной, и признали «тактический успех России».

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