Власти Харьковской области заявили о продвижении ВС России в районе Волчанска
По словам депутата, которые приводит «СТРАНА.ua», у бойцов группировки ВС России «есть продвижение»: город «начинают окружать с одной стороны».
«Идут очень сложные позиционные бои», — сказал Скорик.
Как отмечает «Военная хроника», в данный момент вокруг Волчанска «активно выносятся тылы, ПВД и все возможные объекты ВСУ, на которые гарнизон города мог опереться для обороны».
Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что оперативная обстановка на Харьковском направлении остаётся сложной, и признали «тактический успех России».