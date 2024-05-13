Генштаб ВСУ назвал обстановку под Харьковом сложной и признал успех ВС России

Генштаб ВСУ назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении, признав «тактический успех» российских войск.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

«На Харьковском направлении оперативная обстановка остаётся сложной и динамично меняется... Ведутся бои за приграничный город Волчанск», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что наступление российских сил в Харьковской области вынудит ВСУ стянуть туда резервы с других направлений, что ослабит украинскую оборону.

Также редактор Sky News Дебора Хейнс, специализирующаяся на вопросах обороны, выразила опасение, что российские войска могут взять Харьков под контроль в результате действий группировки войск «Север».