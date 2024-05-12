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Журналистка Sky: войска России способны взять Харьков под контроль

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Редактор Sky News Дебора Хейнс, специализирующаяся на вопросах обороны, выразила опасение, что российские войска могут взять Харьков под контроль в результате действий группировки войск «Север».
Журналистка Sky: войска России способны взять Харьков под контроль
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

По словам журналистки, армии Украины, которая уже испытывает дефицит оружия и личного состава, придётся ещё больше рассредоточить силы.

Как напомнила Хейнс, бои продолжаются вблизи северо-восточной границы Харьковской области, а ВС России пытаются расширить контроль над территориями.

Это приведёт к растягиванию сил ВСУ, «которые и без того уступают по вооружению и недостаточно укомплектованы», считает журналистка.

«Существуют реальные опасения, что, если Украина не сможет отразить это наступление... Россия может снова угрожать этому ключевому городу Харькову», — подчеркнула Хейнс.

Перевод материала представил ИноТВ.

Как писала американская The New York Times, в ближайшие недели могут произойти «очень мрачные события» для войск Украины на восточном фронте в связи с действиями группировки войск «Север» ВС России.

11 мая Министерство обороны заявило, что ВС России освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. 12 мая стало известно, что подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили ещё четыре населённых пункта: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

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