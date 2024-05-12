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NYT: ситуация для ВСУ станет «мрачнее» на фоне событий в Харьковской области

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В ближайшие недели могут произойти «очень мрачные события» для войск Украины на восточном фронте в связи с действиями группировки войск «Север» ВС России, пишет The New York Times со ссылкой на военных аналитиков.
NYT: ситуация для ВСУ станет «мрачнее» на фоне событий в Харьковской области
  • РИА Новости
  • © Станислав Красильников

Так, отставной генерал из Австралии Мик Райан сообщил газете, что, хотя масштабы продвижения российских войск и «кажутся небольшими», они могут «подорвать моральный дух украинцев — как гражданских, так и военных».

«Если украинцы решат удерживать позиции любой ценой, они потеряют немалую часть своей всё более уменьшающейся армии», — считает собеседник.

Это может привести к «одному из самых тяжёлых моментов для Украины» с начала конфликта, сказал Райан.

11 мая Министерство обороны заявило, что ВС России освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.

12 мая стало известно, что подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили ещё четыре населённых пункта: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

По оценкам главкома ВСУ Александра Сырского, для украинских войск на фронте сложилась обострённая ситуация.

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