NYT: ситуация для ВСУ станет «мрачнее» на фоне событий в Харьковской области
- РИА Новости
- © Станислав Красильников
Так, отставной генерал из Австралии Мик Райан сообщил газете, что, хотя масштабы продвижения российских войск и «кажутся небольшими», они могут «подорвать моральный дух украинцев — как гражданских, так и военных».
«Если украинцы решат удерживать позиции любой ценой, они потеряют немалую часть своей всё более уменьшающейся армии», — считает собеседник.
Это может привести к «одному из самых тяжёлых моментов для Украины» с начала конфликта, сказал Райан.
11 мая Министерство обороны заявило, что ВС России освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.
12 мая стало известно, что подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили ещё четыре населённых пункта: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
По оценкам главкома ВСУ Александра Сырского, для украинских войск на фронте сложилась обострённая ситуация.