NYT: ситуация для ВСУ станет «мрачнее» на фоне событий в Харьковской области

В ближайшие недели могут произойти «очень мрачные события» для войск Украины на восточном фронте в связи с действиями группировки войск «Север» ВС России, пишет The New York Times со ссылкой на военных аналитиков.

Так, отставной генерал из Австралии Мик Райан сообщил газете, что, хотя масштабы продвижения российских войск и «кажутся небольшими», они могут «подорвать моральный дух украинцев — как гражданских, так и военных».

«Если украинцы решат удерживать позиции любой ценой, они потеряют немалую часть своей всё более уменьшающейся армии», — считает собеседник.

Это может привести к «одному из самых тяжёлых моментов для Украины» с начала конфликта, сказал Райан.

11 мая Министерство обороны заявило, что ВС России освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.

12 мая стало известно, что подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили ещё четыре населённых пункта: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

По оценкам главкома ВСУ Александра Сырского, для украинских войск на фронте сложилась обострённая ситуация.