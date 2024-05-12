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Главком ВСУ Сырский заявил об обострении ситуации для украинских войск

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Для украинских войск на фронте сложилась обострённая ситуация, заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский.
Главком ВСУ Сырский заявил об обострении ситуации для украинских войск
  • globallookpress.com

«Ситуация на фронте остаётся обострённой», — сообщил главком в своих соцсетях.

По оценкам Сырского, обстановка в Харьковской области «существенно обострилась».

11 мая Министерство обороны заявило, что ВС России освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. 12 мая стало известно, что подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили ещё четыре населённых пункта: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

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