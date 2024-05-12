Главком ВСУ Сырский заявил об обострении ситуации для украинских войск
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«Ситуация на фронте остаётся обострённой», — сообщил главком в своих соцсетях.
По оценкам Сырского, обстановка в Харьковской области «существенно обострилась».
11 мая Министерство обороны заявило, что ВС России освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. 12 мая стало известно, что подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили ещё четыре населённых пункта: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.