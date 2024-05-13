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Генерал Шованси: ВСУ ослабят другие участки фронта из-за удара России под Харьковом

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Наступление российских сил в Харьковской области вынудит ВСУ стянуть туда резервы с других направлений, что ослабит украинскую оборону.

С таким заявлением в эфире LCI выступил французский генерал Франсуа Шованси.

«Украинцы будут вынуждены снимать подразделения с других мест, чтобы переместить их туда (в Харьковскую область. — RT)», — сказал он.

Ранее власти Харьковской области прокомментировали слухи о том, что начальник областной военной администрации Олег Синегубов покинул Харьков на фоне боевых действий в регионе.

Также редактор Sky News Дебора Хейнс, специализирующаяся на вопросах обороны, выразила опасение, что российские войска могут взять Харьков под контроль в результате действий группировки войск «Север».

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