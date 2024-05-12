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Власти Харьковской области прокомментировали слухи о бегстве главы региона

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Власти Харьковской области прокомментировали слухи о том, что начальник областной военной администрации Олег Синегубов покинул Харьков на фоне боевых действий в регионе.
Власти Харьковской области прокомментировали слухи о бегстве главы региона
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Руководство Харьковской областной военной администрации в полном составе находится в Харькове», — цитирует «СТРАНА.ua» первого замглавы администрации Романа Семенуху.

Ранее Олег Синегубов заявил, что власти региона объявляют принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населённых пунктов.

По словам главы пророссийской военно-гражданской администрации Виталия Ганчева, киевские власти начали вывозить из Харькова стратегические предприятия и научные производства.

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