Власти Харьковской области прокомментировали слухи о бегстве главы региона
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«Руководство Харьковской областной военной администрации в полном составе находится в Харькове», — цитирует «СТРАНА.ua» первого замглавы администрации Романа Семенуху.
Ранее Олег Синегубов заявил, что власти региона объявляют принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населённых пунктов.
По словам главы пророссийской военно-гражданской администрации Виталия Ганчева, киевские власти начали вывозить из Харькова стратегические предприятия и научные производства.