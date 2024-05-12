Власти Харьковской области прокомментировали слухи о бегстве главы региона

Власти Харьковской области прокомментировали слухи о том, что начальник областной военной администрации Олег Синегубов покинул Харьков на фоне боевых действий в регионе.

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«Руководство Харьковской областной военной администрации в полном составе находится в Харькове», — цитирует «СТРАНА.ua» первого замглавы администрации Романа Семенуху. Ранее Олег Синегубов заявил, что власти региона объявляют принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населённых пунктов. По словам главы пророссийской военно-гражданской администрации Виталия Ганчева, киевские власти начали вывозить из Харькова стратегические предприятия и научные производства.