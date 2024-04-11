В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию из 47 населённых пунктов

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что власти региона объявляют принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населённых пунктов.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Только что на совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населённых пунктах», — цитирует его пост РИА Новости.

По его словам, речь идёт о близких к границе с Россией населённых пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.

Ранее Синегубов допускал возможность проведения принудительной эвакуации.