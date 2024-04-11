В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию из 47 населённых пунктов
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Только что на совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населённых пунктах», — цитирует его пост РИА Новости.
По его словам, речь идёт о близких к границе с Россией населённых пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.
Ранее Синегубов допускал возможность проведения принудительной эвакуации.