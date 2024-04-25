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Ганчев: киевские власти вывозят из Харькова стратегические предприятия

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Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что киевские власти начали вывозить из Харькова стратегические предприятия и научные производства.
Ганчев: киевские власти вывозят из Харькова стратегические предприятия
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом он сказал в эфире Первого канала.

«Украинское правительство и так называемые власти Харьковской области предпринимают попытку вывезти стратегические предприятия западнее», — заявил Ганчев.

По его словам, украинское руководство намерено оставить в Харькове только производства по ремонту военной техники.

Кроме того, из города на запад Украины вывозят вместе со специалистами научные производства, добавил Ганчев.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что власти региона объявляют принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населённых пунктов.

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