Психиатр Фомин: музыка может помочь сконцентрироваться на работе при тревожности

Кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин выразил мнение, что представление о том, что сосредоточиться на работе можно только в тишине, устарело.

«Если человек выработал для себя какой-то механизм, который повышает эффективность его работы, — допустим, он параллельно слушает музыку или подкасты, — то это является нормальным», — заверил специалист в интервью Радио Sputnik.

Однако иногда такая привычка всё же может свидетельствовать о некоторых расстройствах психики, предупредил Фомин.

Если человеку постоянно необходимо слушать музыку во время работы, это может говорить о его неспособности концентрироваться, находясь в тишине, отметил психиатр. Такое может наблюдаться при синдроме дефицита внимания (СДВГ), гиперактивности или повышенной тревожности.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, по каким признакам можно определить депрессию.