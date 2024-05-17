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Психиатр Фомин: музыка может помочь сконцентрироваться на работе при тревожности

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Кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин выразил мнение, что представление о том, что сосредоточиться на работе можно только в тишине, устарело.
Психиатр Фомин: музыка может помочь сконцентрироваться на работе при тревожности
  • Gettyimages.ru

«Если человек выработал для себя какой-то механизм, который повышает эффективность его работы, — допустим, он параллельно слушает музыку или подкасты, — то это является нормальным», — заверил специалист в интервью Радио Sputnik.

Однако иногда такая привычка всё же может свидетельствовать о некоторых расстройствах психики, предупредил Фомин.

Если человеку постоянно необходимо слушать музыку во время работы, это может говорить о его неспособности концентрироваться, находясь в тишине, отметил психиатр. Такое может наблюдаться при синдроме дефицита внимания (СДВГ), гиперактивности или повышенной тревожности.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, по каким признакам можно определить депрессию.

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