Психиатр Фомин: музыка может помочь сконцентрироваться на работе при тревожности
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«Если человек выработал для себя какой-то механизм, который повышает эффективность его работы, — допустим, он параллельно слушает музыку или подкасты, — то это является нормальным», — заверил специалист в интервью Радио Sputnik.
Однако иногда такая привычка всё же может свидетельствовать о некоторых расстройствах психики, предупредил Фомин.
Если человеку постоянно необходимо слушать музыку во время работы, это может говорить о его неспособности концентрироваться, находясь в тишине, отметил психиатр. Такое может наблюдаться при синдроме дефицита внимания (СДВГ), гиперактивности или повышенной тревожности.
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