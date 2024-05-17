Павильон «Макет Москвы» примет участие в акции «Ночь в музее» 18 мая
Об этом пишет сайт mos.ru.
«Посетителям расскажут интересные факты о создании макета, об истории развития города и о его достопримечательностях», — прокомментировал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
Желающие также смогут принять участие в викторине на знание Москвы и ознакомиться с фотовыставкой.
Ранее стало известно, что музеи Московской области примут участие в акции «Ночь музеев» 18 мая.