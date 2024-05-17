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Павильон «Макет Москвы» примет участие в акции «Ночь в музее» 18 мая

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Павильон «Макет Москвы» станет участником акции «Ночь в музее». Для гостей подготовили экскурсионную программу «Сиреневая ночь в Музейном городе ВДНХ», она пройдёт 18 мая.
Павильон «Макет Москвы» примет участие в акции «Ночь в музее» 18 мая

Об этом пишет сайт mos.ru.

«Посетителям расскажут интересные факты о создании макета, об истории развития города и о его достопримечательностях», — прокомментировал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

Желающие также смогут принять участие в викторине на знание Москвы и ознакомиться с фотовыставкой.

Ранее стало известно, что музеи Московской области примут участие в акции «Ночь музеев» 18 мая.

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