Подмосковье 18 мая примет участие в акции «Ночь музеев»

Музеи Московской области примут участие в акции «Ночь музеев» 18 мая.

Об этом сообщает 360.ru.

В 2023 году темой ежегодной акции является «Из поколения в поколение». Мероприятие приурочено к Году семьи.

Для посетителей программу подготовили историко-художественный музей «Новый Иерусалим», литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова «Мелихово», музей-заповедник Чайковского в Клину, а также учреждения культуры Звенигорода, Пушкино, Серпухова и других округов региона.

Ранее сообщалось, что на «Ночь музеев» в Кургане приедет театр моды «Томирис» из Казахстана.