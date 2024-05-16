RT в Telegram
Подпишись

Подмосковье 18 мая примет участие в акции «Ночь музеев»

Короткая ссылка
Музеи Московской области примут участие в акции «Ночь музеев» 18 мая.
Подмосковье 18 мая примет участие в акции «Ночь музеев»
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru.

В 2023 году темой ежегодной акции является «Из поколения в поколение». Мероприятие приурочено к Году семьи.

Для посетителей программу подготовили историко-художественный музей «Новый Иерусалим», литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова «Мелихово», музей-заповедник Чайковского в Клину, а также учреждения культуры Звенигорода, Пушкино, Серпухова и других округов региона.

Ранее сообщалось, что на «Ночь музеев» в Кургане приедет театр моды «Томирис» из Казахстана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить