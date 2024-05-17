МЧС: крупные антитеррористические учения пройдут по всей России 20 мая
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Вопросы обеспечения безопасности детей находятся в центре внимания государства и требуют от всех заинтересованных органов власти тесного взаимодействия», — приводит пресс-служба ведомства слова его главы Александра Куренкова.
В ходе учений на практике будут отработаны действия работников объектов образовательных организаций и мест массового отдыха, обучающихся и сотрудников охраны при террористической угрозе.