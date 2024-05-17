Подполье: мемориал Победы в Херсоне окружили колючей проволокой
- РИА Новости
«Сейчас большинство подходов туда окружено колючей проволокой, а возле самого танка курам на смех понаставили противотанковых ежей», — сказал он РИА Новости.
По его словам, в Херсоне любая атрибутика Дня Победы квалифицируется как экстремизм, «за это могут даже посадить, не считая административной ответственности».
Ранее в подполье заявили, что военкомы с Западной Украины на блокпостах задерживают жителей Херсона для отправки на передовую.
Также сообщалось, что в Херсоне украинских призывников держат в одной большой клетке.