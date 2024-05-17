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Подполье: мемориал Победы в Херсоне окружили колючей проволокой

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Командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град заявил, что в городе Херсон, который находится под контролем ВСУ, подходы к Вечному огню окружили колючей проволокой и противотанковыми ежами.
Подполье: мемориал Победы в Херсоне окружили колючей проволокой
  • РИА Новости

«Сейчас большинство подходов туда окружено колючей проволокой, а возле самого танка курам на смех понаставили противотанковых ежей», — сказал он РИА Новости.

По его словам, в Херсоне любая атрибутика Дня Победы квалифицируется как экстремизм, «за это могут даже посадить, не считая административной ответственности».

Ранее в подполье заявили, что военкомы с Западной Украины на блокпостах задерживают жителей Херсона для отправки на передовую.

Также сообщалось, что в Херсоне украинских призывников держат в одной большой клетке.

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