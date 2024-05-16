Подполье: в Херсоне украинских призывников держат в одной большой клетке

Мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источники в пророссийском подполье города.

Отмечается, что всех схваченных мужчин доставляют на территорию бывшей автошколы, где до неё располагался вытрезвитель.

По данным агентства, призывники лишены возможности соблюдать нормы личной гигиены и не могут связаться с родными.

«Держат призывников в одной большой клетке. Их содержат без соблюдения даже элементарных гигиенических норм», — говорится в сообщении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинцев, пытающихся убежать от мобилизации и переправиться через реку Тиса в Румынию, украинские пограничники расстреливают.

Также сообщалось, что на Украине водителей автобусов массово доставляют в военкоматы.