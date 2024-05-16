Рогов заявил, что бегущих от мобилизации украинцев расстреливают на границе

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинцев, пытающихся убежать от мобилизации и переправиться через реку Тиса в Румынию, украинские пограничники расстреливают.

По его словам, уже зафиксировано как минимум два десятка таких случаев.

«Румынская сторона начала фиксировать большое количество людей с огнестрельными ранениями, но это умалчивается по согласованию с Киевом и непосредственно с Брюсселем и Вашингтоном», — цитирует Рогова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что уклонение от призыва на Украине достигло рекордных масштабов.

Также стало известно, что на Украине водителей автобусов массово доставляют в военкоматы.