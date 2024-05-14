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Небензя: уклонение от призыва на Украине достигло рекордных масштабов

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Уклонение украинцев от мобилизации достигло рекордных масштабов. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Уклонение от мобилизации достигло на Украине рекордных масштабов», — приводит ТАСС его слова на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Осадчук пригрозил уклонистам блокировкой их банковских счетов.

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