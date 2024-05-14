Небензя: уклонение от призыва на Украине достигло рекордных масштабов

Уклонение украинцев от мобилизации достигло рекордных масштабов. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Уклонение от мобилизации достигло на Украине рекордных масштабов», — приводит ТАСС его слова на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Ранее депутат Верховной рады Андрей Осадчук пригрозил уклонистам блокировкой их банковских счетов.