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Подполье: украинские военкомы на блокпостах задерживают жителей Херсона

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Военкомы с Западной Украины на блокпостах задерживают жителей Херсона для отправки на передовую.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на командира подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град.

«Действуют жёстко, не принимают во внимание наличие оснований на отсрочку от призыва», — сказал мужчина.

По его словам, такие действия обусловлены тем, что власти понимают, что многие жители города «ждут тихо, когда украинская власть уйдёт, и с облегчением примут новую власть».

«Поэтому нас стараются призвать и отправить в мясорубку», — отметил Град.

Ранее в подполье заявили, что в Херсоне украинских призывников держат в одной большой клетке.

Также сообщалось, что сотрудники украинских военкоматов боятся ночевать в Херсоне.

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