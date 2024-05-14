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Подполье: сотрудники украинских военкоматов боятся ночевать в Херсоне

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Сотрудники военкоматов из западных областей Украины уезжают на ночь из подконтрольного Киеву города Херсона, потому что опасаются возмездия, сообщили в пророссийском подполье.
Подполье: сотрудники украинских военкоматов боятся ночевать в Херсоне
  • © AP Photo / Evgeniy Maloletka

В пророссийском подполье Херсона рассказали РИА Новости, что в начале мая из западных областей Украины в город приехали сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) — так теперь называют украинские военкоматы.  

По словам подпольщиков, эти сотрудники терроризируют город, пытаясь «нахватать максимум местных», даже при наличии документов на отсрочку. 

«Эти сотрудники присланных в Херсон западных ТЦК не ночуют в городе. Каждый вечер они организованно убывают в сторону Николаева. Боятся возмездия местных», — отметили в подполье. 

Ранее командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление» заявил, что украинские военные расстреливают мирных жителей Херсона из-за попыток покинуть город.

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