Сотрудники военкоматов из западных областей Украины уезжают на ночь из подконтрольного Киеву города Херсона, потому что опасаются возмездия, сообщили в пророссийском подполье.

В пророссийском подполье Херсона рассказали РИА Новости, что в начале мая из западных областей Украины в город приехали сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) — так теперь называют украинские военкоматы.

По словам подпольщиков, эти сотрудники терроризируют город, пытаясь «нахватать максимум местных», даже при наличии документов на отсрочку.

«Эти сотрудники присланных в Херсон западных ТЦК не ночуют в городе. Каждый вечер они организованно убывают в сторону Николаева. Боятся возмездия местных», — отметили в подполье.

Ранее командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление» заявил, что украинские военные расстреливают мирных жителей Херсона из-за попыток покинуть город.