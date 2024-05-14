Подполье: сотрудники украинских военкоматов боятся ночевать в Херсоне
- © AP Photo / Evgeniy Maloletka
В пророссийском подполье Херсона рассказали РИА Новости, что в начале мая из западных областей Украины в город приехали сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) — так теперь называют украинские военкоматы.
По словам подпольщиков, эти сотрудники терроризируют город, пытаясь «нахватать максимум местных», даже при наличии документов на отсрочку.
«Эти сотрудники присланных в Херсон западных ТЦК не ночуют в городе. Каждый вечер они организованно убывают в сторону Николаева. Боятся возмездия местных», — отметили в подполье.
Ранее командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление» заявил, что украинские военные расстреливают мирных жителей Херсона из-за попыток покинуть город.