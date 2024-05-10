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Партизаны сообщили, что ВСУ расстреливают пытающихся покинуть Херсон жителей

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Командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление» заявил, что военнослужащие ВСУ расстреливают мирных жителей временно подконтрольного киевским властям российского Херсона. Связано это с попытками людей покинуть город.
Партизаны сообщили, что ВСУ расстреливают пытающихся покинуть Херсон жителей
  • AFP
  • © Roman PILIPEY

Об этом он рассказал ТАСС.

«В случае выявления каких-то желающих убежать украинская сторона сразу открывает огонь на поражение», — указал собеседник.

По его словам, в связи с этим многие просто ждут полного освобождения Херсонской области.

Отдельно командир партизан добавил, что были и успешные случаи эвакуации на левый берег. Так, например, один парень на надувной лодке ночью переплыл Днепр.

Ранее сообщалось, что под Херсоном военный ВСУ взял в заложники двух сослуживцев и медиков.

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