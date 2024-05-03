«СТРАНА.ua»: под Херсоном военный ВСУ взял в заложники двух сослуживцев и медиков
- AP
Об этом информирует «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что военнослужащий подошёл к своим сослуживцам с АК-47 и приказал им отвезти его к врачам, не объявляя причину.
Когда его доставили к медикам, он вышел из автомобиля и, угрожая оружием, заставил их сесть в другую машину и ехать в Николаев.
Автомобиль с заложниками остановлен, военный задержан.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее бойца морской пехоты Вооружённых сил Украины приговорили к пяти годам заключения за отказ выполнять приказ о форсировании Днепра.