«СТРАНА.ua»: под Херсоном военный ВСУ взял в заложники двух сослуживцев и медиков

Военный ВС Украины в подконтрольной Киеву части Херсонской области взял в заложники двух сослуживцев, требуя отвезти его к медикам, после чего захватил и их.

Об этом информирует «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что военнослужащий подошёл к своим сослуживцам с АК-47 и приказал им отвезти его к врачам, не объявляя причину.

Когда его доставили к медикам, он вышел из автомобиля и, угрожая оружием, заставил их сесть в другую машину и ехать в Николаев.

Автомобиль с заложниками остановлен, военный задержан.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее бойца морской пехоты Вооружённых сил Украины приговорили к пяти годам заключения за отказ выполнять приказ о форсировании Днепра.