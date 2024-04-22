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Украинца приговорили к пяти годам заключения за отказ форсировать Днепр

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Бойца морской пехоты Вооружённых сил Украины приговорили к пяти годам заключения за отказ выполнять приказ о форсировании Днепра.
Украинца приговорили к пяти годам заключения за отказ форсировать Днепр
  • РИА Новости

Об этом сообщает украинское издание «Судебно-юридическая газета».

Как отмечается в материале, Юрий М. публично заявил о несогласии с приказом и отказался его выполнять. После этого он стал фигурантом уголовного дела.

Морпех вину не признал. По его словам, на фронте он получил контузию, о чём заранее предупредил командиров. Несмотря на это, его признали годным для прохождения военной службы. Он также заявил, что у него на иждивении есть ребёнок с инвалидностью и бабушка преклонного возраста.

Тем не менее мужчину признали виновным и приговорили к пяти годам заключения.

Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська предложил мобилизовывать осуждённых за убийство, сразу отправляя их на фронт.

Как писала украинская газета «Страна» со ссылкой на правоохранителей, более 3500 уклоняющихся от мобилизации граждан разыскиваются полицией Киева по запросу ТЦК.

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