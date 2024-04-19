Глава Минюста Малюська предложил мобилизовывать осуждённых за убийство

Глава Минюста Денис Малюська предложил мобилизовывать осуждённых за убийство, сразу отправляя их на фронт.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

По словам Малюськи, вероятно, те, «кто умеет убивать», были бы более эффективными военными, нежели те, кто ещё не убивал, и более безопасными, чем те, кто грабил десятками лет, а после «им дали автомат».

Он добавил, что всех осуждённых, призванных в результате мобилизации, будут отправлять на фронт.

Заключённые будут служить в отдельных подразделениях, отметил Малюська.

Ранее издание сообщило, что более 3500 уклоняющихся от мобилизации граждан разыскиваются полицией Киева по запросу ТЦК.