Путин: Москва приветствует настрой Китая на локализацию производства в России

Россия готова предоставлять экономические льготы и доступ к технологической базе инвесторам из КНР, заявил российский президент Владимир Путин.

«Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств на нашей территории», — отметил Путин.

По его словам, крупные проекты уже реализуются в области промышленной кооперации, китайские автоконцерны активно выходят на российский рынок.

В апреле сообщалось, что компании из Московской области смогут представить продукцию в рамках бизнес-миссии в КНР.

Ранее также в рамках деловой программы фестиваля восточной культуры VOSTOKFEST в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) обсудили возможность поставки оленины в Китайскую Народную Республику.