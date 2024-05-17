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Путин: Москва приветствует настрой Китая на локализацию производства в России

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Россия готова предоставлять экономические льготы и доступ к технологической базе инвесторам из КНР, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: Москва приветствует настрой Китая на локализацию производства в России
  • РИА Новости

«Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств на нашей территории», — отметил Путин.

По его словам, крупные проекты уже реализуются в области промышленной кооперации, китайские автоконцерны активно выходят на российский рынок.

В апреле сообщалось, что компании из Московской области смогут представить продукцию в рамках бизнес-миссии в КНР.

Ранее также в рамках деловой программы фестиваля восточной культуры VOSTOKFEST в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) обсудили возможность поставки оленины в Китайскую Народную Республику.

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