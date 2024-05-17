Путин: Москва приветствует настрой Китая на локализацию производства в России
- РИА Новости
«Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств на нашей территории», — отметил Путин.
По его словам, крупные проекты уже реализуются в области промышленной кооперации, китайские автоконцерны активно выходят на российский рынок.
В апреле сообщалось, что компании из Московской области смогут представить продукцию в рамках бизнес-миссии в КНР.
Ранее также в рамках деловой программы фестиваля восточной культуры VOSTOKFEST в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) обсудили возможность поставки оленины в Китайскую Народную Республику.