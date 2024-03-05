В Салехарде обсудили возможность поставок оленины в КНР

В рамках деловой программы фестиваля восточной культуры VOSTOKFEST в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) обсудили возможность поставки оленины в Китайскую Народную Республику.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства округа.

«Представители Китайской Народной Республики проявили интерес к продукции северного оленеводства, обсудили возможности экспорта рыбной и оленьей продукции на китайский рынок», — говорится в сообщении.

В переговорах участвовали представители профильных окружных департаментов.

Ранее сообщалось, что Ленинградская область в 2023 году на 58% нарастила экспорт собственной продукции АПК — рыбной и зерновой, а также жиров и масел.