В Салехарде обсудили возможность поставок оленины в КНР
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства округа.
«Представители Китайской Народной Республики проявили интерес к продукции северного оленеводства, обсудили возможности экспорта рыбной и оленьей продукции на китайский рынок», — говорится в сообщении.
В переговорах участвовали представители профильных окружных департаментов.
Ранее сообщалось, что Ленинградская область в 2023 году на 58% нарастила экспорт собственной продукции АПК — рыбной и зерновой, а также жиров и масел.