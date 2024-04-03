Компании из Подмосковья представят продукцию на выставке в КНР

Компании из Московской области смогут представить продукцию в рамках бизнес-миссии в КНР.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

Мероприятие будет проходить 22—24 апреля. К настоящему времени на участие в бизнес-миссии заявлено свыше 40 российских производителей, в том числе подмосковных.

Ранее НСН сообщала, что семь компаний из Москвы, специализирующихся на производстве пищевой продукции, представили свои товары в Объединённых Арабских Эмиратах на международной бизнес-миссии при содействии центра поддержки экспорта «Моспром».