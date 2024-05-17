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Юрист Красовская рассказала об изменении порядка выплат единого пособия с 1 июня

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Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская напомнила, что для некоторых семей, получающих детские пособия, размер выплат может увеличиться с 1 июня.
Юрист Красовская рассказала об изменении порядка выплат единого пособия с 1 июня
  • РИА Новости

Это касается тех, кому нужно будет переоформлять в июне детские выплаты, назначенные в прошлом году, объяснила она в беседе с Life.ru.

«То есть если, к примеру, в семье за 2023 год уменьшился доход, а выплата была ранее назначена в размере 50% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе проживания, то в 2024 году есть вероятность увеличения размера пособия до 75 или 100%», — отметила Красовская.

Также, по её словам, с 1 июня вступают в силу изменения по назначению единого пособия. Теперь получателям при продлении пособия нужно указывать информацию о размере алиментов, добавила юрист.

Ранее «Радио 1» сообщало, что правительства Москвы и Московской области заключили соглашение, согласно которому некоторые категории граждан сохранят право бесплатного проезда в общественном транспорте Московского региона.

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