Юрист Красовская рассказала об изменении порядка выплат единого пособия с 1 июня
- РИА Новости
Это касается тех, кому нужно будет переоформлять в июне детские выплаты, назначенные в прошлом году, объяснила она в беседе с Life.ru.
«То есть если, к примеру, в семье за 2023 год уменьшился доход, а выплата была ранее назначена в размере 50% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе проживания, то в 2024 году есть вероятность увеличения размера пособия до 75 или 100%», — отметила Красовская.
Также, по её словам, с 1 июня вступают в силу изменения по назначению единого пособия. Теперь получателям при продлении пособия нужно указывать информацию о размере алиментов, добавила юрист.
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