Махачев: мой путь легче, чем у Нурмагомедова

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался о бывшем чемпионе организации в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.

«Мой путь легче, чем у Хабиба. Потому что Хабиб показал мне путь. А мне надо было просто следовать по этому пути. Делать то, что делал он. Сейчас Хабиб закончил со спортом, но он до сих пор подталкивает нас, он приезжает в наш тренировочный лагерь. Когда он приедет, я знаю, это будут сумасшедшие десять дней», — заявил Махачев в интервью Pound4Pound.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года россиянин удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи. После этого боец завершил спортивную карьеру.

Ранее дядя Хабиба Нурмагомедова опроверг сообщения о долгах спортсмена.