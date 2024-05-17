Мэр Тбилиси назвал неприемлемым тон США в разговоре с Грузией
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Каладзе отметил, что в Грузии не боятся санкций.
«При стратегическом партнёрстве угрозы и шантаж просто немыслимы. <…> Санкции — это европейские ценности?» — цитирует его РИА Новости.
По словам мэра Тбилиси, западные политики не понимают, что «так вообще ни с кем говорить нельзя».
Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что разговоры о санкциях со стороны США являются несерьёзными и контрпродуктивными.
О возможном введении ограничений в отношении Грузии рассказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.