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Мэр Тбилиси назвал неприемлемым тон США в разговоре с Грузией

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Мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал высказывание западных политиков, включая угрозы о введении санкций, по поводу грузинского закона об иноагентах.
Мэр Тбилиси назвал неприемлемым тон США в разговоре с Грузией
  • © РИА Новости / Александр Имедашвили

Каладзе отметил, что в Грузии не боятся санкций.

«При стратегическом партнёрстве угрозы и шантаж просто немыслимы. <…> Санкции — это европейские ценности?» — цитирует его РИА Новости

По словам мэра Тбилиси, западные политики не понимают, что «так вообще ни с кем говорить нельзя».

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что разговоры о санкциях со стороны США являются несерьёзными и контрпродуктивными.

О возможном введении ограничений в отношении Грузии рассказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.  

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