Мэр Тбилиси назвал неприемлемым тон США в разговоре с Грузией

Мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал высказывание западных политиков, включая угрозы о введении санкций, по поводу грузинского закона об иноагентах.

Каладзе отметил, что в Грузии не боятся санкций.

«При стратегическом партнёрстве угрозы и шантаж просто немыслимы. <…> Санкции — это европейские ценности?» — цитирует его РИА Новости.

По словам мэра Тбилиси, западные политики не понимают, что «так вообще ни с кем говорить нельзя».

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что разговоры о санкциях со стороны США являются несерьёзными и контрпродуктивными.

О возможном введении ограничений в отношении Грузии рассказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.