Премьер Грузии: разговор о возможных санкциях со стороны США контрпродуктивен

Разговоры на тему возможного введения санкций со стороны Соединённых Штатов являются несерьёзными и контрпродуктивными.

Такую точку зрения высказал на пресс-конференции с грузинскими журналистами премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

«Вообще разговоры о санкциях являются несерьёзными. Если мы говорим об улучшении двусторонних отношений, то в таких случаях продвижение таких тем контрпродуктивно», — цитирует его ТАСС.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен пригрозил Грузии санкциями в случае подрыва демократии.