Премьер Грузии: разговор о возможных санкциях со стороны США контрпродуктивен
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Такую точку зрения высказал на пресс-конференции с грузинскими журналистами премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
«Вообще разговоры о санкциях являются несерьёзными. Если мы говорим об улучшении двусторонних отношений, то в таких случаях продвижение таких тем контрпродуктивно», — цитирует его ТАСС.
Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен пригрозил Грузии санкциями в случае подрыва демократии.