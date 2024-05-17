Агент: решение о будущем Кварацхелии будет принято только с учётом воли игрока и президента

Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, прокомментировал интерес к своему клиенту от ПСЖ.

«Мы не спешим с принятием решения, потому что «Наполи» — это второй дом Хвичи. Мы ценим заботу и уважение «Наполи» и его президента к Хвиче. Решение о будущем Кварацхелии будет принято только с учётом воли игрока и президента», — приводит слова Джугели Calciomercato.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, парижский клуб готов предложить клубу из Неаполя €80 млн за футболиста, а также отправить в аренду 25-летнего нападающего Рандаля Коло Муани.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил десять мячей и отдал девять результативных передач в 43 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €80 млн.

Ранее сообщалось, что ПСЖ начал переговоры по трансферу Кварацхелии.