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RMC Sport: ПСЖ начал переговоры по трансферу Кварацхелии

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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в ПСЖ.
RMC Sport: ПСЖ начал переговоры по трансферу Кварацхелии
  • Gettyimages.ru
  • © Mondadori Portfolio

Как сообщает RMC Sport, французский клуб уже провёл первые переговоры с окружением игрока и сам футболист настроен позитивно относительно перехода в клуб из столицы Франции. 

По информации источника, пока никаких соглашений достигнуто не было.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил десять мячей и отдал девять результативных передач в 42 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €80 млн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» усилила интерес к Кварацхелии по инициативе Хави.

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