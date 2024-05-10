RMC Sport: ПСЖ начал переговоры по трансферу Кварацхелии
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Как сообщает RMC Sport, французский клуб уже провёл первые переговоры с окружением игрока и сам футболист настроен позитивно относительно перехода в клуб из столицы Франции.
По информации источника, пока никаких соглашений достигнуто не было.
В нынешнем сезоне Кварацхелия забил десять мячей и отдал девять результативных передач в 42 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €80 млн.
Ранее сообщалось, что «Барселона» усилила интерес к Кварацхелии по инициативе Хави.