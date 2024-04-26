La Gazzetta dello Sport: «Барселона» усилила интерес к Кварацхелии по инициативе Хави
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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Хави является большим поклонником грузинского футболиста.
По информации источника, Кварацхелия может покинуть неаполитанский клуб летом, поскольку стороны не могут договориться о заработной плате игрока.
В нынешнем сезоне Кварацхелия забил десять мячей и отдал восемь результативных передач в 41 матче за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €80 млн.
Ранее сообщалось, что ПСЖ интересен полузащитник «Наполи» Кварацхелия.