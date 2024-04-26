La Gazzetta dello Sport: «Барселона» усилила интерес к Кварацхелии по инициативе Хави

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия интересен главному тренеру «Барселоны» Хави Эрнандесу.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Хави является большим поклонником грузинского футболиста.

По информации источника, Кварацхелия может покинуть неаполитанский клуб летом, поскольку стороны не могут договориться о заработной плате игрока.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил десять мячей и отдал восемь результативных передач в 41 матче за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €80 млн.

Ранее сообщалось, что ПСЖ интересен полузащитник «Наполи» Кварацхелия.