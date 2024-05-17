RT в Telegram
Подпишись

Главархив Москвы опубликовал почти 100 снимков из «Московской фотолетописи»

Короткая ссылка
Главархив Москвы и центры госуслуг «Мои документы» опубликовали почти 100 фотографий 1930—2010-х годов, плёнки с которыми передали москвичи в рамках проекта «Москва — с заботой об истории», второму этапу которого исполнилось три года.
Главархив Москвы опубликовал почти 100 снимков из «Московской фотолетописи»

Познакомиться со снимками «Московской фотолетописи» можно в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в зале «1950—2000 гг.» (раздел «Коллекции», подраздел «Московская фотолетопись»), пишет сайт mos.ru.

По словам начальника Главархива Москвы Ярослава Онопенко, за три года с начала второго этапа акции горожане передали на вечное хранение в Главархив более 5 тыс. кадров на плёнках из своих семейных архивов. По его словам, благодаря таким снимкам можно составить представление о том, как с ходом времени менялись жизнь москвичей и облик столицы.

«Такие кадры являются незаменимой частью нашей истории и должны быть сохранены для будущих поколений», — резюмировал Онопенко.

Ранее Главархив Москвы представил выставку к 79-летию Победы. Она получила название «История семьи — история страны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить