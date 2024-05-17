Главархив Москвы опубликовал почти 100 снимков из «Московской фотолетописи»

Главархив Москвы и центры госуслуг «Мои документы» опубликовали почти 100 фотографий 1930—2010-х годов, плёнки с которыми передали москвичи в рамках проекта «Москва — с заботой об истории», второму этапу которого исполнилось три года.

Познакомиться со снимками «Московской фотолетописи» можно в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в зале «1950—2000 гг.» (раздел «Коллекции», подраздел «Московская фотолетопись»), пишет сайт mos.ru.

По словам начальника Главархива Москвы Ярослава Онопенко, за три года с начала второго этапа акции горожане передали на вечное хранение в Главархив более 5 тыс. кадров на плёнках из своих семейных архивов. По его словам, благодаря таким снимкам можно составить представление о том, как с ходом времени менялись жизнь москвичей и облик столицы.

«Такие кадры являются незаменимой частью нашей истории и должны быть сохранены для будущих поколений», — резюмировал Онопенко.

Ранее Главархив Москвы представил выставку к 79-летию Победы. Она получила название «История семьи — история страны».