Главархив Москвы представил выставку «История семьи — история страны»

Главархив Москвы представил выставку к 79-летию Победы. Она получила название «История семьи — история страны».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Большую часть экспонатов передали на постоянное хранение в архив близкие участников Великой Отечественной войны в рамках акции «Москва — с заботой об истории».

Среди экспонатов — удостоверения, грамоты, награды, письма, дневники, а также предметы военного снаряжения.

Ранее 360.ru сообщал, что московская компания пополнила интерактивный сайт «Память народа» более 550 тыс. оцифрованных документов времён Великой Отечественной войны.