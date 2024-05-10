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Главархив Москвы представил выставку «История семьи — история страны»

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Главархив Москвы представил выставку к 79-летию Победы. Она получила название «История семьи — история страны».
Главархив Москвы представил выставку «История семьи — история страны»

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Большую часть экспонатов передали на постоянное хранение в архив близкие участников Великой Отечественной войны в рамках акции «Москва — с заботой об истории».

Среди экспонатов — удостоверения, грамоты, награды, письма, дневники, а также предметы военного снаряжения.

Ранее 360.ru сообщал, что московская компания пополнила интерактивный сайт «Память народа» более 550 тыс. оцифрованных документов времён Великой Отечественной войны.

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