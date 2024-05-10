Главархив Москвы представил выставку «История семьи — история страны»
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Большую часть экспонатов передали на постоянное хранение в архив близкие участников Великой Отечественной войны в рамках акции «Москва — с заботой об истории».
Среди экспонатов — удостоверения, грамоты, награды, письма, дневники, а также предметы военного снаряжения.
Ранее 360.ru сообщал, что московская компания пополнила интерактивный сайт «Память народа» более 550 тыс. оцифрованных документов времён Великой Отечественной войны.