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Непомнящий — о ситуации с Промесом: запредельный уровень безалаберности клуба и самого игрока

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
Непомнящий — о ситуации с Промесом: запредельный уровень безалаберности клуба и самого игрока
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Очевидны морально-этические аспекты того, что Промеса подозревают в наркоторговле. Но и как можно было допустить, чтобы в такой ситуации футболист прилетел в Эмираты, сел за руль, попал в мелкое ДТП, не оплатил штраф, оказался под арестом и теперь на грани экстрадиции в Голландию? Запредельный уровень безалаберности клуба и самого игрока», — цитирует Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящее время игрок ждёт решения суда.

Ранее сообщалось, что Промес содержится под стражей в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.

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