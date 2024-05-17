Непомнящий — о ситуации с Промесом: запредельный уровень безалаберности клуба и самого игрока

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Очевидны морально-этические аспекты того, что Промеса подозревают в наркоторговле. Но и как можно было допустить, чтобы в такой ситуации футболист прилетел в Эмираты, сел за руль, попал в мелкое ДТП, не оплатил штраф, оказался под арестом и теперь на грани экстрадиции в Голландию? Запредельный уровень безалаберности клуба и самого игрока», — цитирует Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящее время игрок ждёт решения суда.

Ранее сообщалось, что Промес содержится под стражей в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.